Gasperini, Napoli, limite delle nostre possibilità

Gasperini, alla vigilia della sfida contro i campioni d'Italia, afferma che i match contro squadre come il Napoli sono un metro per misurare le nostre possibilità, come già successo con Juventus e Inter. Nonostante non abbiamo ancora vinto contro le grandi, la strada è tracciata. Il tecnico spiega che bisogna sapere quando abbassarsi difensivamente e quando esporsi quando si affrontano squadre di questo calibro. Atalanta ha recuperato tutti gli infortunati tranne Toloi e Palomino, ma c'è un dubbio dell'ultim'ora su Koopmeiners, tornato un po' acciaccato dalla Nazionale. Il problema principale è che si gioca subito e non c'è tempo per rischiare.