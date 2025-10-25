Gasperini 'non esiste parola 'sottovalutazione' nella Roma'

"Le parole di Dybala dopo il Plzen non la ritenevo vere e giuste. Poi con i ragazzi abbiamo parlato nello spogliatoio e spesso a caldo si dicono cose che non si pensano anche se le sue erano state abbastanza chiare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani a Reggio Emilia con il Sassuolo tornando sulla critica di Dybala alla squadra dopo il ko in Europa League.

"La parola sottovalutazione non esiste in questa squadra, non la merita questo gruppo. Così come la parola 'moscia'. Possiamo dire che abbiamo dei limiti, ma sotto il profilo comportamentale il gruppo è sano", ha aggiunto l'allenatore.

Sulle condizioni di Dybala ha spiegato: "Paulo può giocare titolare domani perché fisicamente sta bene. Ha una buona resistenza, come tutti i giocatori di livello. L'unico problema è che stia bene e oggi lo è e questo mi fa bene sperare. Ma anche lui deve iniziare a pestare l'area, fare gol e fare assist. E' un attaccante, non deve giocare a centrocampo", ha sottolineato.