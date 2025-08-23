Gasperini "partiti in modo giusto, vittoria ci dà spinta"

"Possiamo dare un bel voto a tutti i giocatori, è sempre la prima gara, ma siamo partiti subito nel modo giusto, abbiamo giocato un'ottima gara contro una squadra difficile come il Bologna e questo ci dà molta spinta. Sono soddisfatto perché era la prima gara e averla fatta con questo spirito, in questo stadio, contro un'ottima squadra ci da' grande forza e una bella convinzione". Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ai microfoni di Sky Sport commenta la vittoria contro il Bologna.

Poi, parlando dei nuovi acquisti, sottolinea come Wesley e Ferguson sono "ragazzi giovani, con grandi margini che già stasera hanno dato dimostrazione del loro valore insieme a una squadra compatta. Questa sera contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose e il fatto che il pubblico abbia apprezzato per noi è un orgoglio - prosegue Gasperini -. Siamo stati compatti, vicini, con una squadra sempre corta, aggressiva e che ha giocato con qualità. Fossimo stati più lucidi avremmo potuto fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un segnale che questa squadra ha carattere", conclude.