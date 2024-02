Gasperini sul Var, 'regolamento non mi piace anche se a favore'

"Sul regolamento, anche sui rigori, mi sono già espresso: non mi piace sempre, anche quando è applicato a favore. Sarebbe antipatico cambiare opinione solo per questo". L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha chiarito il suo pensiero sulle polemiche per il rigore assegnato alla sua squadra domenica sera contro il Milan per il contatto tra Giroud e Holm che si era portato le mani al volto pur colpito al busto. "Non mi piacciono i contatti e le simulazioni, ma già da prima. E' successo a noi contro il Milan come ne succedono a decine da mesi", ha spiegato Gasperini. "Domenica a valutare c'erano Irrati al Var e Orsato come arbitro: meglio di così... - chiude -. A me il regolamento non piace, ma devo prenderne atto. C'erano i migliori a giudicare".