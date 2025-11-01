Gasperini, vorrei che Dybala facesse stagione importante

"Dybala? I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, ma lui ha tutte le qualità, non solo tecniche, anche di resistenza e fisiche. Ha fibre di alto livello. Sennò non raggiungerebbe certi livelli". Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan.

"Si sta allenando molto bene - ha aggiunto -. Prima c'erano dei momenti che si allenava meno perché aveva qualche problema. Oggi mi sembra abbia superato anche psicologicamente quel problema e crede di poter raggiungere certe velocità e tirare più forte. Ma è tutta roba nel suo bagaglio e la stiamo tirando fuori. Vorrei fosse una stagione di quelle importanti. Lui, per il calcio di oggi, non è così vecchio, è nel momento migliore della sua maturità calcistica. Deve avere dentro di se la voglia di fare la stagione che ha fatto qualche anno fa".