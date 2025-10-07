Gattuso 'con l'Estonia tutto da perdere e tanto da battagliare'

'Contro l'Estonia c'è tutto da perdere e tanto da battagliare'. Lo ha detto Gennaro Gattuso aprendo a Coverciano il suo secondo raduno da commissario tecnico, in programma la trasferta di sabato a Tallin e la gara con Israele martedì prossimo a Udine valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.

''Rispetto alle partite di settembre ci sarà molto da correggere, non siamo stati bravissimi, penso ai gol che abbiamo preso - ha aggiunto Gattuso - Ai ragazzi quindi chiederò di annusare il pericolo perché le partite vanno chiuse e portate in fondo con criterio''.

Il ct ha poi confermato di seguire Ahanor e Tresoldi: ''Stiamo parlando di loro da un po' con il presidente e con Buffon. Sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Staremo a vedere''.

Quanto alla perdurante assenza di Chiesa, considerando gli infortuni di Zaccagni e Politano, ha spiegato: ''Con Federico ci sentiamo spesso e sa ciò che penso di lui, però bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: lui ancora non si sente al 100% e deve risolvere delle problematiche".