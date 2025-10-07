Acquista il giornale
Gattuso 'Milan-Como in Australia? E' il calcio moderno'

di Redazione Sport
7 ottobre 2025
Milan-Como a Perth in Australia? E' il calcio moderno. Gennaro Gattuso non appare sorpreso né contrario a questa lunga inedita trasferta di una partita della Serie A. "Ci sono cifre importanti in ballo e quando te le offrono è giusto per le società prenderle in considerazione - ha proseguito il commissario tecnico della Nazionale parlando a Coverciano - Penso poi che possa essere una cosa positiva per il nostro calcio".

