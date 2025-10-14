Gattuso 'siamo stati bravi, Italia ha grande spirito'

"Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo in cui ci hanno fatto ballare". E' felice Gennaro Gattuso per la vittoria 3-0 su Israele a Udine che assicura i playoff all'Italia. "Abbiamo coperto bene il campo con grande spirito - aggiunge il ct azzurro alla Rai - abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Donnarumma è stato bravo oggi che avevamo tutto da perdere"

"Dobbiamo saper soffrire con grande mentalità - conclude Gattuso - quando abbiamo palla abbiamo qualità. A novembre faremo due partite serie anche per chi ha avuto poco spazio"