Gaudenzi, ATP Finals in crescita, a Torino ottimo lavoro

Il board di Atp è entusiasta di ciò che è stato realizzato a Torino insieme alla Fitp. L'evento è andato migliorando di anno in anno. Abbiamo iniziato con il Covid, non è stato semplice. Ma è stato fatto un ottimo lavoro", ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Presidente dell'Atp, l'Associazione Mondiale dei Tennisti Professionisti, a margine della Finals in corso a Torino. "Ciò che piace particolarmente - ha aggiunto - è come la città abbia accolto l'evento, è qualcosa di unico, non esiste a Londra o a New York. La decisione sul futuro (l'accordo con Torino scade nel 2026, ndr) sarà presa comunque l'anno prossimo".