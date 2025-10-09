Gaza: Infantino, complimenti a Trump per il lavoro fatto

"Vorrei aprire una parentesi extra calcio, perché abbiamo seguito le notizie di questa notte del cessate il fuoco in Medio Oriente: congratulazioni al presidente Trump e a tutti i Paesi che collaborano in questa vicenda, sono un esempio del lavoro svolto insieme. Se si difende e corre insieme allora lì si vince". Lo ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aprendo il suo discorso durante l'assemblea EFC in corso a Roma.