Genoa di Patrick Vieira strappa un 2-2 al Napoli: "Meritato pareggio al Maradona"

"Sono molto orgoglioso di questo risultato di stasera. Abbiamo giocato una partita con personalità e intensità, abbiamo preso per due volte il gol del vantaggio del Napoli ma abbiamo continuato a giocare alti, mettendo il Napoli in difficoltà". Lo ha detto il tecnico del Genoa Patrick Vieira dopo il 2-2 al Maradona contro il Napoli.

"Il pari - ha aggiunto Vieira a Dazn - che abbiamo segnato nel finale era meritato, sono molto contento di quanto ha fatto stasera la squadra. Il nostro focus stasera era di prendere punti, avevamo già giocato una bella partita contro il Milan ma non abbiamo presi punti in quel match. Stasera avevamo la stessa voglia e siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra fortissima come il Napoli, questo fa piacere a me e a tutta la squadra".

Vieira a domanda sul futuro ha spiegato: "Ora siamo concentrati sul finire bene questo campionato, vogliamo chiudere la stagione alti in classifica e credo che quanto dimostrato contro il Milan e stasera significa che siamo concentrati sulle singole partite e stiamo vedendo giovani giocatori entrare e fare in modo che il livello della squadra resta alto. Questo cerchiamo ora, poi vedremo per il futuro".