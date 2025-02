Genoa di Vieira cerca la quarta vittoria casalinga consecutiva contro l'Empoli

Insegue la quarta vittoria casalinga consecutiva il Genoa di Vieira che dopo aver incassato i complimenti per la prestazione con l'Inter, ma nessun punto, contro l'Empoli vuole ripartire. "Intanto faccio i complimenti all'Empoli perché ha fatto una grande partita a Torino. Hanno vinto e fatto benissimo. La loro è stata una vittoria meritata. Per noi però non cambia niente - ha spiegato il tecnico del Genoa Vieira -. Abbiamo ancora in mente la gara dell'andata quando vincemmo ma soffrimmo molto. Sappiamo che sarà una gara molto difficile perché saranno ben messi in campo ma abbiamo fatto una bella settimana e siamo pronti".

Della sfida con l'Inter rimane il rammarico per non aver ottenuto punti e un po' di polemica per l'audio di Martinez "scoperto" solo ora. "Su Martinez posso solo dire che ormai è il passato. Guardiamo avanti. Non voglio perdere energia su quello che non possiamo controllare. A me interessa la prossima gara".

"Dovremo essere concentrati sui dettagli per prendere punti o meglio ancora vincere. Lo ripeto saranno molto importanti i dettagli per la sfida di domenica".

Vieira avrà peraltro un'arma in più grazie al ritorno di Milan Badelj, il capitano. "Si è allenato bene con la squadra tutta la settimana, non avrebbe problemi a giocare dall'inizio. E poi è il nostro capitano, ha esperienza ed è un giocatore importantissimo - ha sottolineato Vieira -. Per le scelte ho ancora domani, anche perché tutti vogliono giocare e stanno facendo tutti bene. Penso ai subentrati di Milano che hanno portato energia ad esempio, ma tutto il gruppo ha fatto una bella settimana di lavoro. Ed è proprio quello che voglio dai miei giocatori: essere messo in difficoltà. Non sarà facile per me scegliere gli undici per la partita di Empoli. Li vedo tutti concentrati tutti con la voglia di giocare".