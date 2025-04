Genoa di Vieira: salvezza vicina con sedici punti in sei gare casalinghe

Sedici punti nelle ultime sei gare casalinghe con cinque vittorie e un pareggio per il Genoa di Patrick Vieira che finalmente può parlare di salvezza raggiunta. "Abbiamo fatto ancora un passo in avanti anche se matematicamente non è ancora fatta-ha detto in conferenza l'allenatore francese-. Questo era il nostro obiettivo prima della partita e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato contro una squadra forte e vincere questa partite non è mai semplice. Siamo rimasti concentrati ed abbiamo rispettato la struttura. Poi nel secondo tempo abbiamo segnato un gol meritato. Se ci pensiamo abbiamo preso sei punti contro l'Udinese e questo è un segnale importante per noi".

Un Genoa che ora può guardare avanti e puntare quella parte sinistra della classifica che non è più un sogno. "Dobbiamo continuare ad essere ambiziosi e puntare a fare il massimo-ha aggiunto-. Vogliamo crescere come squadra e vincere più partite per questo dico non molliamo e puntiamo a migliorare sino all'ultima sfida".

Nonostante il successo l'allenatore rossoblù ha comunque puntualizzato alcuni dettagli ancora da migliorare.

"Anche se sono molto felice di come abbiamo giocato e di come abbiamo fatto girare la palla devo dire che nel primo tempo mancava un po' di aiuto accanto a Pinamonti e in questo possiamo migliorare ancora il supporto nei suoi confronti. Thorsby e Malinovskyi in particolare erano troppo lontani da Andrea (Pinamonti, ndr) ma alla fine è stata una bella vittoria in una partita giocata bene. Sappiamo di avere giocatori di qualità e possiamo crescere ancora ed essere ancora più forti".