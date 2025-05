Genoa di Vieira sfida il Napoli in corsa per lo scudetto

Con ancora il rammarico per la rimonta subito contro il Milan il Genoa di Vieira è pronto a sfidare il Napoli che insegue lo scudetto al Maradona domenica sera. Rossoblù che non potranno contare sullo squalificato Thorsby ma recuperano Onana, l'unico dei tanti indisponibili che ci sarà.

"E' stata una settimana non semplice perché avremmo meritato di più contro il Milan ma ho trovato un gruppo orgoglioso-ha spiegato Vieira-. Abbiamo giocato una partita interessante ma non abbiamo preso punti, però siamo riusciti a lavorare bene e concentrati in questa settimana per questo siamo pronti ad andare a Napoli per fare una bella partita come contro il Milan".

Genoa che insegue ancora il primo successo contro una big. "C'è sempre voglia di vincere una partita ma non è un'ossessione. Dobbiamo essere organizzati, concentrati e determinati anche se conosciamo le qualità del Napoli. Contro il Milan abbiamo giocato una bella partita per 75', ecco contro il Napoli dovremo arrivare a 95' perché quando facciamo errori, ad esempio sui nostri posizionamenti sul campo poi contro squadre così paghiamo. Voglio un Genoa più concentrati sui dettagli perché è solo con quelli che arrivano i punti".

Napoli che sarà obbligato a vincere, Genoa che dovrà fare a meno anche di Malinovskyi, Ekuban, Miretti, Cuenca, Matturro e Cornet oltre come detto allo squalificato Thorsby.

"Il loro obiettivo è vincere il campionato e credo che quando il Napoli si trova ad affrontare il Genoa in casa non abbia che come unica opzione quella di vincere. Da parte nostra mi aspetto di proseguire a fare dei passi in avanti e di dare loro fastidio. Siamo pronti per questa sfida e poi sarà una partita bella da giocare. Questa partita mi sarà utile peraltro perché mi permetterà di capire molto dei miei giocatori in base a come gestiranno questo momento. Per questo sarà bella da giocare".