Genoa, Gilardino non sarà con la Juventus Retegui

Scuotere la vigilia della sfida alla Juventus in casa Genoa è la notizia della quasi certa assenza di Mateo Retegui, annunciata dal tecnico Gilardino: "Retegui ha avuto un problema a Monza che abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della gara". Sembra si tratti di un affaticamento muscolare, un'assenza importante che si va ad aggiungere a quella già conosciuta di Strootman. Tuttavia, il Genoa che scenderà in campo domani sera potrà contare sul rientro di Malinovskyi e sulla coppia Gudmundsson-Messias, oltre che su una voglia di rivalsa unica dopo la sconfitta di Monza. Gilardino ha affermato: "La squadra è inc...e arrabbiata, come è giusto che sia. C'è voglia di rivalsa. Voglia di affrontare questa grande gara con orgoglio e con ardore agonistico pensando che sia una grande opportunità e una grande occasione. Affrontiamo una grande forte in tutti i reparti. Sarà importante essere molto lucidi, fare una grandissima fase difensiva ed essere bravi con il pallone tra i piedi e soprattutto proporre e giocare a calcio". Gilardino ha risposto alle critiche arrivate in settimana: "Le critiche fanno parte del percorso. In questi giorni ho letto una frase che mi ha colpito: 'La via della virtù e della gloria è irta di difficoltà' e rispecchia tutta la mia carriera sia da giocatore che da allenatore. Mi piace avere responsabilità e me le assumo. Ricevo critiche ed è meglio che le riceva io rispetto ai miei giocatori. Ma domani sera sarà presente il vero tifoso genoano, ci saranno 35mila genoani veri e non i leoni da tastiera che insultano o dicono cose poche carine. Al momento nessuno mi ha chiesto ad inizio stagione di vincere il campionato o andare in Champions. Naturale che ci sia l'ambizione di fare meglio da parte di tutti".