Genoa: giornata di riposo prima del posticipo contro il Monza

Giorno di riposo in casa Genoa complice il posticipo di lunedì prossimo al Ferraris contro il Monza. Dopo aver ripreso gli allenamenti lunedì scorso il tecnico francese Vieira ha scelto oggi come giornata libera per riprendere i lavori da domani.

In vista della sfida salvezza, l'allenatore rossoblù dovrà valutare ben cinque elementi attualmente in dubbio: Messias, Ekuban, Vitinha, Norton-Cuffy e Badelj mentre saranno indisponibili, sempre per motivi fisici, Bani, Malinovskyi e Ahanor. Dei giocatori in dubbio focus su Vitinha, Ekuban e Norton-Cuffy che saranno sottoposti a test in questi ultimi giorni con la speranza di poterli avere a disposizione.

Da valutare anche i due acquisti del mese di gennaio arrivati da pochi giorni, il difensore danese Otoa e l'ala sinistra Cornet, che hanno però pochissime sedute con i nuovi compagni nelle gambe e potrebbero saltare la sfida col Monza per essere poi a disposizione a Firenze nel turno successivo.