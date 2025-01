Genoa-Monza: Balotelli fuori dai piani di Vieira, possibile addio imminente

Nel prepartita di Genoa-Monza a tenere banco è stato ancora il caso Balotelli. L'attaccante rossoblù non è convocato per la sfida in corso al Ferraris e sembra ormai non rientrare più nei piani tecnici dell'allenatore Vieira. A confermare un suo possibile addio anche il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini nelle consuete interviste prepartita.

"Mario ancora manifesta tanta voglia di giocare, è ancora in una condizione che può giocare - ha spiegato prima a Sky e poi a Dazn -. In questo momento non gli possiamo garantire questa cosa ed è un po' sceso nelle gerarchie. Dovremo trovare una soluzione insieme a lui e ai suoi agenti".

Balotelli ha giocato l'ultima volta con la maglia del Genoa il 21 dicembre contro il Napoli subentrando nel finale per 7'. Da allora nelle ultime cinque partite non è stato convocato in tre occasioni e per due volte è rimasto in panchina senza entrare.