Genoa: Vieira a caccia della prima vittoria 'meritavamo di più'
"Parma squadra solida con attaccanti pericolosi"
Insegue il primo successo il Genoa di Vieira, che aspetta al Ferraris il Parma. Ma per il tecnico francese non è il caso di parlare di gara "vitale". "Tutte le partite sono importanti - ha detto -: so che sembra una risposta banale, ma adesso abbiamo preparato quella con il Parma, poi ci concentreremo su quella dopo, e anche quella sarà importante. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A, e per farlo dobbiamo iniziare a vincere".
Un Genoa che a Napoli ha riscattato la prestazione con la Lazio, ma adesso ha bisogno di punti. "Siamo frustrati perché avremmo meritato più punti, ma siamo determinati a fare le cose bene, per poter vincere la gara e conquistare i tre punti - ha spiegato -. La sconfitta con la Lazio ci ha fatto capire molte cose, e con il Napoli ci sono stati dei cambiamenti tattici, ma la vittoria manca ancora. Per questo dobbiamo essere più esigenti con noi stessi. Penso che prima di pensare ai 3 punti, dobbiamo pensare a giocare una bella partita per tutti i 95'".
Di fronte un Parma differente rispetto a quello dello scorso anno. "Sono una squadra solida, con un 5-3-2 che schiera due attaccanti pericolosi in area, ed hanno un portiere di qualità, a cui piace giocare la palla lunga. Ci aspettiamo una gara difficile, dovremo essere pronti tatticamente, fisicamente e mentalmente".
I pochi punti e lo zero nella casella delle vittorie hanno portato però anche tante critiche, nonostante i tifosi continuino a sostenere la squadra. "Quando mancano i punti, le critiche arrivano, però da allenatore, quando vedo le prestazioni della squadra, dico che meritavamo di più. Penso al rigore di Bologna, o a Napoli, dove Neres avrebbe meritato il secondo giallo. C'è frustrazione, e vedo che per ora le cose non girano a nostro favore".
"Ma se vogliamo vincere questa partita, ci sono cose da fare meglio - ha concluso Vieira -. Dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà all'interno della gara, ma anche essere più aggressivi quando invece siamo molto forti, perché è il momento di fare male all'avversario. E poi avremo il supporto dei tifosi, che ci darà più energia e più voglia di andare a cercare questa vittoria".
