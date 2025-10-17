Genoa: Vieira a caccia della prima vittoria 'meritavamo di più'

Insegue il primo successo il Genoa di Vieira, che aspetta al Ferraris il Parma. Ma per il tecnico francese non è il caso di parlare di gara "vitale". "Tutte le partite sono importanti - ha detto -: so che sembra una risposta banale, ma adesso abbiamo preparato quella con il Parma, poi ci concentreremo su quella dopo, e anche quella sarà importante. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A, e per farlo dobbiamo iniziare a vincere".

Un Genoa che a Napoli ha riscattato la prestazione con la Lazio, ma adesso ha bisogno di punti. "Siamo frustrati perché avremmo meritato più punti, ma siamo determinati a fare le cose bene, per poter vincere la gara e conquistare i tre punti - ha spiegato -. La sconfitta con la Lazio ci ha fatto capire molte cose, e con il Napoli ci sono stati dei cambiamenti tattici, ma la vittoria manca ancora. Per questo dobbiamo essere più esigenti con noi stessi. Penso che prima di pensare ai 3 punti, dobbiamo pensare a giocare una bella partita per tutti i 95'".

Di fronte un Parma differente rispetto a quello dello scorso anno. "Sono una squadra solida, con un 5-3-2 che schiera due attaccanti pericolosi in area, ed hanno un portiere di qualità, a cui piace giocare la palla lunga. Ci aspettiamo una gara difficile, dovremo essere pronti tatticamente, fisicamente e mentalmente".

I pochi punti e lo zero nella casella delle vittorie hanno portato però anche tante critiche, nonostante i tifosi continuino a sostenere la squadra. "Quando mancano i punti, le critiche arrivano, però da allenatore, quando vedo le prestazioni della squadra, dico che meritavamo di più. Penso al rigore di Bologna, o a Napoli, dove Neres avrebbe meritato il secondo giallo. C'è frustrazione, e vedo che per ora le cose non girano a nostro favore".

"Ma se vogliamo vincere questa partita, ci sono cose da fare meglio - ha concluso Vieira -. Dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà all'interno della gara, ma anche essere più aggressivi quando invece siamo molto forti, perché è il momento di fare male all'avversario. E poi avremo il supporto dei tifosi, che ci darà più energia e più voglia di andare a cercare questa vittoria".