Genoa: Vieira, siamo pronti ma il Como è da Europa

Tecnico avverte la sua squadra, serve personalità

di Redazione Sport
13 settembre 2025
"Contro il Como sarà una partita difficile, ma siamo pronti a giocarcela con personalità". Così il tecnico del Genoa Patrick Vieira alla vigilia del match di lunedì sera. Il tecnico dovrà fare a meno di Onana e Cornet, entrambi indisponibili per problemi fisici. In dubbio Grønæk, alle prese con un problema al naso: "Le notizie sono positive, ma aspettiamo domani per valutarlo". Recuperato invece Otoa, mentre Cuenca rientra gradualmente in gruppo.

"Malinovskyi è cresciuto molto e ora è pronto per giocare dall'inizio", ha aggiunto l'allenatore. Vieira ha parlato della necessità di migliorare nella gestione degli ultimi metri: "Contro la Juventus abbiamo fatto una buona prestazione, ma ci sono mancati i dettagli. Dobbiamo essere più concreti, insistere sul gioco e tirare di più in porta".

Sulla squadra aggiunge: "Durante la sosta abbiamo lavorato con intensità, anche se con tanti nazionali assenti. Vogliamo essere più presenti vicino alle punte e più efficaci nell'area avversaria".

Promosso Ellertsson, tra i più positivi: "Può giocare in più ruoli, è una risorsa importante". Il tecnico ha poi elogiato il gruppo: "Sono contento che siano rimasti tutti, era il mio obiettivo. Abbiamo una squadra che può competere con tutti". Sul Como, Vieira ha sottolineato la qualità dell'avversario: "Squadra in forte crescita, ha fatto un mercato importante e può puntare all'Europa. Ma anche noi abbiamo le qualità per metterli in difficoltà". Infine, sul traguardo salvezza: "Come ha detto Sucu, prima arriviamo a 40 punti e meglio è. Siamo tutti allineati: società, staff e squadra".

