Genoa: Vieira, una vittoria che dà fiducia

"Questa è una vittoria che dà fiducia: sono contento di tutta la squadra e anche dei subentrati, compreso l'apporto di Mario Balotelli che anche in settimana aveva lavorato molto bene". Lo ha detto Patrick Vieira commentando, in conferenza stampa, la vittoria del suo Genoa a Udine. "E' stata una gara giocata molto bene tatticamente - ha aggiunto - perché non abbiamo rischiato praticamente nulla. Siamo sempre rimasti concentrati: l'Udinese non usciva mai e non c'erano spazi per affondare, per questo credo che la gara sia stata disputata nel migliore dei modi. Sono molto soddisfatto di come si sono mossi i ragazzi in avanti".