Genoa: Viera ci ripensa e se ne va

Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. Il tecnico aveva incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo e sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera ma questa mattina ha comunicato la sua decisione al club e le parti sono ora al lavoro per una risoluzione consensuale. La panchina potrebbe essere affidata a Mimmo Criscito (che guiderà la seduta di questa mattina) con Roberto Murgita per una soluzione ad interim.