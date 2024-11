Ghisolfi 'nuovo allenatore Roma sarà condiviso con Friedkin'

"Siamo già rivolti verso il futuro, ora è importante recuperare calma e fare scelte lucide e oculate. Le scelte sono aperte. Per i Friedkin quello giallorosso resta un progetto a lungo termine". Così il diesse della Roma, Florent Ghisolfi, in conferenza stampa dopo l'esonero di Juric. "La scelta del tecnico sarà importante e sarà condivisa, strategica. Riguarderà anche la proprietà e ci prendiamo qualche giorno per la scelta migliroe", ha aggiunto. A chi gli chiede perché Juric sia stato mandato via oggi e non dopo Firenze ha invece risposto: "I Friedkin hanno ritenuto fosse questo il momento migliore per agire".