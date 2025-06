Gian Piero Gasperini si presenta: ambiziosi progetti per la Roma

"I primi contatti sono stati con Ranieri, mi ha descritto benissimo quella che è la realtà di Roma, poi ho avuto modo di incontrare la proprietà e sono persone che hanno un grande entusiasmo, anche se non so se traspare. Ma loro spendono tanto tempo sulla Roma che è nei loro pensieri, hanno progetti ambiziosi che hanno fatto fatica a raggiungere e hanno individuato in me la possibilità di creare qualcosa di questo tipo, di forte". Sono le prime parole di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione a Trigoria da allenatore della Roma. "Ci siamo confrontati anche sulle loro idee, sappiamo del Fair Play dei primi due mercati, ma è una proprietà forte che ha intenzione di investire nella Roma, facendolo bene e in modo sostenibile - ha spiegato -. Vogliono portare la Roma in alto e questo è stato sufficiente per avere una buona impressione". Poi ha risposto sulle pressioni della piazza di Roma: "Mi mettete tutti in guardia su questo, ma deve essere una forza per noi. Io da fuori vedo entusiasmo e grande voglia di raggiungere gli obiettivi".