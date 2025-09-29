Giannelli, 'risultato storico e ne siamo orgogliosi'

"E' un risultato storico, una responsabilità che ci siamo presi, ne siamo orgogliosi. Un'emozione incredibile, bellissima che mai avrei pensato: abbiamo reso concreto e pazzesco un sogno. Siamo felicissimi di questa impresa: non capita spesso di vincere due Mondiali consecutivi e la storia lo dice. Abbiamo scritto la storia del nostro sport e di quello italiano assieme alle ragazze e ne siamo orgogliosi". Le parole all'arrivo a Fiumicino del capitano della nazionale di pallavolo, Simone Giannelli, prima del "rompete le righe" e di raggiungere, assieme agli altri azzurri, le diverse destinazioni nazionali.

I campioni del mondo, all'uscita del Terminal 3, hanno incontrato brevemente la stampa raccontando le loro emozioni: "Siamo sempre stati attaccati al nostro percorso, in semplicità, senza fare troppi altri pensieri - ha aggiunto Giannelli -. Cosa dirò al presidente Mattarella? Mi piace improvvisare: mi ricordo quando siamo andati al Quirinale nel 2022 dopo il Mondiale ed avevo detto, 'speriamo di rivederci in un'occasione del genere', e sono veramente felice che questa cosa si sia concretizzata".

"Tanti ragazzi ci hanno guardato ed hanno esultato assieme a noi - ha detto ancora - Quei ragazzi, spero, si siano appassionati ancora di più alla pallavolo. Più siamo a giocare questo sport, più c'è possibilità di far bene".

Infine la dedica a Daniela Lavia, il compagno infortunato rimasto a casa: "Ci siamo sentiti prima e dopo la finale: è stato un peccato non poter condividere questa emozione con lui, è sempre stato parte integrante della squadra e psicologicamente è sempre rimasto con noi. Ho voluto portare la sua maglietta sul podio perchè se lo meritava", ha concluso.