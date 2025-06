Gianni De Biasi su Gattuso: "Non è la panacea per la Nazionale italiana"

Rino è una persona che ha carattere e determinazione. Lo ha dimostrato in campo e in panchina. Ma non è solo una questione di personalità. C'è da capire come si sposerà la sua filosofia con i giocatori a disposizione. Gattuso conosce l'ambiente, ma non è la panacea di tutto". Così Gianni De Biasi, tecnico di grande esperienza anche nel ruolo di ct sulle panchine delle nazionali di Albania e Azerbaigian, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Gennaro Gattuso nuovo ct azzurro.

"Aver del tempo davanti è fondamentale, Gattuso avrà la possibilità di contattare i giocatori che possono far parte delle sue idee e questo è un passo avanti. C'è da capire con quale condizione fisica arriveranno ai prossimi due impegni, non di eccessiva difficoltà. Però sarà importante che Rino parta subito e cerchi concretezza, capendo che fare il selezionatore è tutt' altra cosa rispetto al ruolo di allenatore. Sono due mestieri diversi: vedi i giocatori una volta ogni tanto ma devi comunque farli sentire importanti e coccolati e al tempo stesso responsabilizzandoli", aggiunge.

Con Gattuso, potrebbero arrivare anche Prandelli e Bonucci: "La prima domanda che mi faccio è "ma a Rino andranno bene tutte queste persone intorno?". L'importante è che non siano persone di contorno solo per infiocchettare il regalo. Tante persone possono dare una mano ma possono creare anche confusione, con troppi galli nello stesso pollaio".

De Biasi è stato mai contattato da Gravina? "Sinceramente non sono mai stato contattato dalla Federcalcio. Se la Federazione mi contattasse sarei molto disponibile a dare dei consigli, vista che ho nove anni di esperienza come nazionale". Infine una domanda sul Brescia? "Spero che non sparisca dal calcio, come qualcuno probabilmente ha cercato di fare".