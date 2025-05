Gianni Petrucci: "Il Coni deve dialogare col governo, le federazioni non sono uguali"

"Siamo alla vigilia di un'elezione: il Coni deve dialogare col governo. Io ho cambiato sei capi di governo, puoi non condividerli, ma la realtà è questa: le leggi le fanno loro". Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, agli Stati Generali dello Sport, organizzati dal dipartimento Sport di Forza Italia. "Al ministro Abodi e al futuro presidente del Coni chiedo un programma, in Giunta devono entrare i colossi. Le federazioni non sono tutte uguali, l'ho sempre detto: sì, uno vale uno, ma basta aprire i giornali e vedere quali sono le realtà - prosegue Petrucci -. Come si può pensare che una Federazione calcio che amministra tutti quei milioni abbia lo stesso peso politico di un'altra federazione? Adesso certamente si andrà alle elezioni con questo sistema, ma il governo si dovrà far carico di vedere i pesi".

Per il numero 1 della Federbasket, poi, il futuro presidente del Coni "si dovrà rendere conto che le federazioni certamente non sono di pesi politici uguali" e "dovrà avere una giunta di colossi, che gli darà una grande forza. Sono pessimista, però combatterò fino alla fine affinché sia così". Infine sugli obiettivi della propria federazione, Petrucci ammette che, "è chiaro che punteremo a Los Angeles, adesso abbiamo un campionato europeo maschile e femminile. Non mi sento inferiore ai presidenti di altre federazioni" come tennis e nuoto, ma "ci sono delle differenze", conclude.