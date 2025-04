Giappone: Alonso nella sabbia, FP2 ripresa e subito fermata

Quando mancavano 30 minuti alla fine della FP2 é ripresa l'attività in pista, interrotta per l'uscita di pista di Doohan. Ma le bandiere rosse sono tornate ben presto a sventolare per l'uscita di Fernando Alonso, finito nella sabbia senza conseguenze per pilota e vettura. E' però dovuto intervenire il carro attrezzi per tirare fuori l'Aston Martin dalla ghiaia. Intanto Doohan é al centro medico per controlli.