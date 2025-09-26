Giappone: Bagnaia "bel venerdì, ma aspettiamo la Sprint"

"Al momento sono molto contento, ma é una contentezza contenuta perché voglio aspettare la gara di domani e vedere se riusciamo ed essere competitivi". Al microfono di Sky Sport Francesco Bagnaia ha salutato così il miglior tempo ottenuto nelle prime libere sul circuito di Motegi, seguito dal settimo nelle prequalifiche. Nella giornata dei test di Misano "siamo riusciti a concentrarci sulla ricerca del feeling con l'anteriore provando cose che non erano mai state nei nostri pensieri. Quindi quella giornata é stato fondamentale. Ma é solo venerdì - ha ripetuto il pilota Ducati -, bisogna aspettare la qualifica e, soprattutto, la Sprint, dove di solito faccio più fatica".