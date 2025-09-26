Giappone: Bezzecchi "sono partito forte, forse troppo..."

"Sono partito col piede giusto, forse con un po' troppa carica. Soprattutto la prima caduta si poteva evitare". Marco Bezzecchi é soddisfatto del miglior tempo ottenuto nelle pre-qualifiche sul circuito di Motegi, ma anche consapevole di aver rischiato nella prima sessione delle libere, durante la quale é finito due volte a terra.

"Però sono contento di essere andato forte nel pomeriggio (giapponese, ndr). I ragazzi nel box si sono fatti un gran mazzo e li ringrazio tanto", ha aggiunto il pilota Aprilia a Sky. Bezzecchi ha accennato anche alla scelta delle gomme per il fine settimana: "Ci tengo a riprovare la media. L'asfalto è in condizioni fantastiche, ma è una pista in cui si frena fortissimo ed il degrado é molto alto. Penso che le cadute siano derivate dalla soft all'anteriore: motivo per cui credo che si propenderà per la media".