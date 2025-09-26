Giappone: Bezzecchi "sono partito forte, forse troppo..."
Il pilota Aprilia ancora incerto sulla scelta all'anteriore
"Sono partito col piede giusto, forse con un po' troppa carica. Soprattutto la prima caduta si poteva evitare". Marco Bezzecchi é soddisfatto del miglior tempo ottenuto nelle pre-qualifiche sul circuito di Motegi, ma anche consapevole di aver rischiato nella prima sessione delle libere, durante la quale é finito due volte a terra.
"Però sono contento di essere andato forte nel pomeriggio (giapponese, ndr). I ragazzi nel box si sono fatti un gran mazzo e li ringrazio tanto", ha aggiunto il pilota Aprilia a Sky. Bezzecchi ha accennato anche alla scelta delle gomme per il fine settimana: "Ci tengo a riprovare la media. L'asfalto è in condizioni fantastiche, ma è una pista in cui si frena fortissimo ed il degrado é molto alto. Penso che le cadute siano derivate dalla soft all'anteriore: motivo per cui credo che si propenderà per la media".
