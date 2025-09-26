Giappone: Marc Marquez "all'inizio cambiato con troppa fretta"

All'uscita dal box "il feeling non era quello giusto, quello con cui normalmente parto nella FP1. Dopo abbiamo cercato di migliorare il set-up con troppa fretta, cambiando troppe cose". Marc Marquez ha spiegato così la performance non del tutto soddisfacente ottenuta nelle prime libere del GP del Giappone, chiuse con il terzo tempo.

Nelle pre-qualifiche "siamo tornati a lavorare sul mio stile di guida ed abbiamo iniziato ad andare meglio. Ma é stato mio l'errore di spingere i tecnici con tanti 'voglio, voglio, voglio'. A volte chiedere troppo ti fa sbagliare" ha spiegato a Sky il leader del mondiale MotoGP.

Marquez ha girato soprattutto con lo pneumatico a mescola media: "Abbiamo tenuto la media per cercare il set-up. Domani dobbiamo valutare come vanno le gomme: la soft per la Sprint, ma dobbiamo capire se usare la media nella gara" lunga, di domenica.