Gigante uomini a Soelden annullato per troppo vento

La gara di slalom gigante maschile di Soelden, primo appuntamento della stagione, è stata annullata a causa del forte vento prima della conclusione della prima manche. La partenza, già abbassata per il vento, è avvenuta puntualmente alle ore 10 con al comando l'austriaco Marco Schwarz. Dopo la prova dei primi 47 dei 73 iscritti, è seguita una lunga interruzione. Consultazioni tra capisquadra, organizzatori e meteorologi hanno costretto il delegato FIS, Markus Waldner, ad annullare la gara a causa dell'impossibilità di portare a termine regolarmente la prima manche consentendo a tutti gli atleti di gareggiare. Non è ancora noto se e dove verrà recuperato questo gigante. La prossima tappa di Coppa del Mondo per gli uomini saranno le due discese internazionali ad alta quota di Zermatt-Cervinia in programma l'11 e 12 novembre.