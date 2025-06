Gigio Donnarumma: "Voglio restare al PSG, il mio futuro è a Parigi"

"Spero di stare a Parigi ancora per tanti anni". Gigio Donnarumma ha risposto così alla domanda sul suo futuro che per adesso lui vede ancora nel club con cui ha appena conquistato la Champions League oltre al campionato e alla Coppa di Francia.

"Il mio procuratore è stato avvistato nella sede dell'Inter? Non lo sapevo - ha sorriso il portiere del PSG e capitano della Nazionale - E comunque io sto bene a Parigi, la società deciderà se farmi il rinnovo o no, io sono pronto a tutto, la mia prima opzione è PSG perché lì sto bene e mi sento apprezzato. Tornare in futuro in Italia? Magari un giorno sì, è il mio Paese, adesso però mi godo il momento che è il più bello per me. Ho vissuto momenti difficili quando tornavo a giocare in Italia e non mi sentivo accolto come meritavo, quindi ora sono contento di aver ritrovato fiducia, equilibrio, mentalità e di avere supporto degli italiani".