Gilardino, peccato perché il Pisa aveva la gara in pugno

"Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Ci credevamo, ci crediamo e l'abbiamo dimostrato. Dopo un primo tempo normale abbiamo fatto un secondo tempo con personalità e coraggio, giocandocela a Milano. Peccato perché avevamo la partita in pugno ma ci portiamo a casa questo grande risultato. È una iniezione di coraggio, è un pareggio che dedichiamo ai tanti tifosi che non sono potuti venire". Lo ha detto il tecnico del Pisa Alberto Gilardino, intervistato da Sky dopo il pareggio contro il Milan. "Siamo stati efficaci, mantenendo un giusto equilibrio. Abbiamo saputo far entrambe le fasi, i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità. Continuiamo a pensare positivo e ad avere fiducia, è l'unica medicina che conosco - ha aggiunto -. Sappiamo che dobbiamo fare questo tipo di campionato. Ne siamo a conoscenza. Da neopromossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di fare punti importanti, in casa e fuori".