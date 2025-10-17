Gilardino "Pisa attento, Verona squadra insidiosa"

"E' uno scontro di fascia, ma non è una gara semplice. Dev'essere per noi di stimolo: il Verona gioca in serie A da sette campionati consecutivi, è una squadra molto brava nelle seconde palle, non ha i punti che ha dimostrato in campo di poter avere". Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia del primo scontro diretto per la salvezza, in programma domani alle 15 contro il Verona, mette in guardia dai rischi di un match contro una formazione che finora ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.

"All'interno della gara - osserva - dobbiamo mantenere equilibrio e pazienza. Quando ne avremo la possibilità dovremo essere concreti nel determinare le situazioni che siamo stati capaci di creare. Il messaggio che ho inviato alla squadra in questa settimana, anche parlando individualmente ai giocatori, è di concentrarsi sul lavoro e i ragazzi mi hanno fatto capire che vogliono farsi trovare pronti".

Infine, Gilardino invita i suoi ad avere "la massima attenzione ai dettagli ed essere consapevoli di essere una squadra propositiva". Nessuna anticipazione sulla formazione titolare: "Deciderò - conclude il tecnico nerazzurro - all'ultimo momento se impiegare Aebischer, che comunque si allenato. Cuadrado al posto dello squalificato Touré? Juan può ricoprire quel ruolo, ma ho anche altre soluzioni. Lusuardi purtroppo si è fermato in allenamento, Stengs, Esteves e Maucci non ci saranno. Denoon, Cuadrado e Lorran hanno lavorato in modo differenziato ma ora sono a disposizione".