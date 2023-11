Giochi Gioventù, Potenziamento Strutture Sportive di Abodi

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato durante il question time in Aula alla Camera che i Giochi della Gioventù sono un punto fermo delle attività della delega che gli è stata affidata e che vanno esattamente nella direzione auspicata dalla Carta Costituzionale. Ha inoltre sottolineato che è imprescindibile che la realizzazione di tali giochi sia accompagnata da un potenziamento delle infrastrutture per la pratica sportiva scolastica, attraverso la realizzazione di nuove strutture, la messa in sicurezza di quelle già esistenti o l'utilizzo di impianti pubblici di prossimità.