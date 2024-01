Giochi Mondiali Invernali per Maestri, Bubka, lo sport non ha età

"Quando Manuela mi ha contattato, ho accettato di partecipare e indossare racchette e scarponi, ma solo a condizione di ricevere alcune lezioni di sci da parte sua. È stato un impegno faticoso, ma tutto è andato bene. È stata una festa per giovani e meno giovani", afferma Sergej Bubka con un sorriso mentre racconta la sua esperienza ai Winter World Master Games insieme a Manuela Di Centa. L'olimpionica italiana dello sci di fondo ha voluto coinvolgere il "re del salto con l'asta", vicepresidente del World Athletics fino allo scorso anno e attualmente presidente della International Master Games Association, per dare il via all'evento sportivo in Lombardia dedicato agli over 30. Fino al 21 gennaio, più di 2.200 atleti senior saranno protagonisti delle competizioni in 10 specialità invernali sulla neve e sul ghiaccio nei comuni di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno-Tonale e Vermiglio. "L'impegno di Sergej mira a far comprendere che lo sport dopo i 30 anni è utile e divertente. Per continuare a praticarlo, non bisogna puntare solo alla conquista delle medaglie, ma si può fare sport per stare bene", sottolinea la Di Centa, membro dell'IMGA.