Giorgio Chiellini: l'importanza del team manager nel calcio moderno

"La figura del team manager è molto importante, non è da sottovalutare e richiede tanto sacrificio. Non si deve far influenzare, ci vuole una parte emotiva importante così come di conoscenza. Deve saper trovare le chiavi giuste con ogni persona e deve avere un'integrità da non compromettere. Per ora sto ancora imparando, ma spero in futuro di essere una guida". Così Giorgio Chiellini, Head of associations relations football della Juventus ed ex calciatore della Nazionale, ospite all'inaugurazione della XII edizione del corso da Team Manager alla Luiss, rivolgendosi ai ragazzi parla del ruolo del team manager nel calcio moderno. "Nello sport di oggi c'è tanto bisogno di giovani, che portino nuove idee e che sappiano ascoltare. Io sono andato negli Stati Uniti per vivere un'esperienza che non potevo non cogliere. Oltre che per imparare. E a distanza di anni sono convinto di essere tornato molto più cresciuto con una mentalità molto più aperta - prosegue Chiellini -. C'era bisogno di uno stacco per rientrare, ora faccio un altro lavoro e devi riuscire a toglierti la mentalità del calciatore e passare a quella di un manager". Infine un pensiero sulle donne nel calcio con Chiellini che coltiva la "speranza di avere sempre più donne nel mondo del calcio, anche maschile", conclude.