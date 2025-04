Giornata nazionale della lesione spinale: la Wings For Life World Run corre per la ricerca

Si celebra oggi, 4 aprile, la Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, una condizione che secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) colpisce dalle 250mila alle 500mila nuove persone ogni anno nel mondo. Ad oggi, sono più di 15 milioni le persone che convivono con le conseguenze di una lesione spinale, le cui cause più frequenti sono incidenti stradali e traumi da cadute.

È per loro che il 4 maggio si correrà la Wings For Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo, che dal 2014 raccoglie fondi a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Il 100% del ricavato delle quote d'iscrizione e delle donazioni, infatti, verrà destinato a questa causa.

In 20 anni di attività, la Fondazione Wings for Life ha finanziato 324 progetti di ricerca e dal 2014 ad oggi, grazie alla Wings for Life World Run sono stati raccolti 51,93 milioni di euro. Anche grazie a queste donazioni, la ricerca scientifica ha permesso a Michel Roccati, in sedia a rotelle dopo un incidente in moto nel 2017 e oggi ambassador della Wings For Life World Run, di camminare di nuovo. Michel è il protagonista dell'ultimo video realizzato dal celebre content creator Marcello Ascani, che ha trascorso 24 ore con lui, per raccontare le novità scientifiche che stanno rivoluzionando la ricerca sulle lesioni midollari.

"Vivo con una batteria sottocutanea nella pancia, che alimenta una serie di elettrodi impiantati a livello della colonna vertebrale" ha spiegato Michel, che è seguito dal team svizzero NeuroRestore, diretto dal neuroscienziato della École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Grégoire Courtine. "Gli elettrodi agiscono come un ponte, che 'salta' la lesione midollare e invia degli stimoli elettrici ai muscoli che così si contraggono, facendo muovere le gambe".

La Wings For Life World Run del 4 maggio, che darà un ulteriore impulso alla ricerca scientifica, è un evento dal format unico, che vede i corridori di tutte le località nel mondo partire simultaneamente (in Italia lo start è alle 13:00) per poi essere inseguiti da un traguardo mobile chiamato Catcher Car, che parte mezz'ora dopo il via ed elimina i partecipanti man mano che li raggiunge. Non c'è dunque una distanza prestabilita da percorrere e grazie all'App Wings for Life World Run (disponibile per IOS e Android) tutti sono parte di un unico grande movimento globale, che corre, cammina e si diverte a favore di una buona causa.

Quest'anno le voci ufficiali della corsa in Italia saranno la nota conduttrice televisiva Veronica Ruggeri, che sarà la motivatrice della giornata, e il content creator Ale Della Giusta (oltre 1 milione di follower tra YouTube, Tik Tok, Twitch e Instagram), che presterà la voce alla Catcher Car. Veronica Ruggeri e Ale della Giusta saranno presenti alla App Run di Milano City Life, dove correrà anche l'atleta Red Bull Tony Arbolino, giovane talento della motoGP, mentre la wakeboarder Claudia Pagnini, anche lei atleta Red Bull, sarà ai nastri di partenza dell'App Run di Ravenna, insieme a Lorenzo Lotti con il suo team SEMPREdiCORSA.

In questa dodicesima edizione della Wings For Life World Run faranno il loro debutto anche il medagliato olimpico svedese-americano nel salto con l'asta, Armand 'Mondo' Duplantis, e il celebre allenatore di calcio Jürgen Klopp che, come molti altri ambassador, ha creato una sua squadra, Kloppo & Friends, a cui chiunque, ovunque, può unirsi attraverso la sopracitata App.