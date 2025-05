Giovanni Di Lorenzo ringrazia Antonio Conte per il trionfo del Napoli

"Il mister ha detto che il merito è dei ragazzi, ma credo che il merito sia di lui, del mister. Napoli e noi avevamo bisogno di lui per tornare a questi livelli". Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, festeggia lo scudetto appena conquistato e ringrazia Antonio Conte. "Il merito è suo, dell'allenatore che ci ha portato a questi livelli e in così poco tempo", aggiunge Di Lorenzo che vince lo scudetto da capitano degli azzurri per la seconda volta.