Giovanni Malagò difende il Coni e parla delle elezioni

"Con Angelo Binaghi, per ciò che mi riguarda, a livello istituzionale e formale i rapporti sono sempre stati buoni. Ho massimo rispetto per l'opinione di tutti, ovviamente se c'è qualunque persona che esprime opinioni non belle, eleganti e anche non corrette nei confronti del Coni, il sottoscritto - come lui stesso avrebbe fatto al posto mio - è giusto che lo difenda". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione della 27/a edizione del Mundialito al Salone d'Onore. In merito alla possibilità di nuove candidature - con il termine della scadenza fissato al prossimo 5 giugno - in vista delle elezioni del Coni, poi, Malagò sottolinea come non sia semplice "avere novità avvicinandosi alla scadenza. Ma non mi sento di escluderlo nel modo più assoluto", conclude.