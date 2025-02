Giro dell'Algarve: Annullata la prima tappa a Lagos per errore di segnaletica

Un errore che avrebbe potuto rivelarsi drammatico: l'arrivo della prima tappa del Giro dell'Algarve, a Lagos, si è trasformato in un caos, prima di essere annullato per mancanza di segnaletica. La stragrande maggioranza dei concorrenti ha sbagliato percorso a 800 metri dal traguardo. In assenza di barriere o di un segnale all'ingresso dell'ultima rotonda per indicare ai corridori di svoltare sulla corsia di sinistra - la corsia di destra funge da diversivo per le auto dei direttori sportivi -, il grosso del gruppo ha sbagliato strada, ad eccezione di una trentina di loro.

Tra i pochi ad aver imboccato la strada giusta, Filippo Ganna ha tagliato per primo il traguardo con un buon vantaggio sul francese Romain Grégoire e sullo svizzero Jan Christen. Ma gli organizzatori hanno poi annunciato su 'X' che la tappa é stata annullata.

Per i velocisti, che avevano fatto lavorare le loro squadre per tutta la gara, è stata una beffa. "E' uno scherzo! È assolutamente ridicolo!" - ha imprecato l'austriaco Marco Haller - Il primo ha seguito la moto dell'organizzazione e gli altri gli sono andati dietro. La responsabilità è degli organizzatori. Potevano esserci delle conseguenze... Per fortuna, non è stato così". La maggior parte del gruppo ha effettivamente corso alle spalle degli spettatori, frecciando a più di 60 km orari.