Giro d'Italia: caduta di Alessio Martinelli nella 16esima tappa, cosciente ma ricoverato

Terribile caduta al Giro d'Italia durante la 16esima tappa da Piazzola sul Brenta a San Valentino (Brentonico). Alessio Martinelli, 24enne ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è scivolato lungo la discesa verso Trento, dopo aver scollinato a Carbonare: ha perso il controllo della bici in curva, precipitando in un dirupo. Dopo attimi di paura, la squadra ai microfoni Rai ha annunciato che Martinelli è cosciente. È stato necessario però l'intervento di un'ambulanza e il ricovero in ospedale. "Attualmente è cosciente e le sue condizioni sono stabili. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute verranno comunicati in giornata", ha comunicato la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè con un post sui social.