Giubileo e Giro d'Italia 2024: Roma omaggia Papa Francesco con la conclusione del tour

"Questo è un anno importante caricato ulteriormente di significato. E' l'anno del Giubileo ed era stato pensato questo passaggio simbolico nella Città del Vaticano che con la scomparsa di Papa Francesco diventerà un grande omaggio dello sport e del ciclismo al Pontefice". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione in Campidoglio del Grande Arrivo a Roma del Giro d'Italia. "Ci sarà questo passaggio vicino Piazza Pia e Santa Marta riqualificate, quindi il Giro consentirà al mondo di vedere tutto questo al mondo", ha aggiunto. Gualtieri ha poi concluso: "Siamo felicissimi di questo terzo anno consecutivo a Roma, ormai si capisce che è questo il luogo dove si deve avere la conclusione naturale del Giro".

Parole alle quali hanno fatto seguito quelle dell'assessore allo sport, moda, turismo e grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato: "Tre anni fa abbiamo portato l'arrivo del Giro d'Italia a Roma e possiamo dire che è stata una scommessa vinta: ora vogliamo diventi una tradizione per la Capitale. Siamo felici perché è un grande evento che coinvolge tutta la città, non solo il centro ma anche territori bellissimi come Ostia, generando un indotto economico tra 100 e 200 milioni di euro, come stimato in uno studio della Banca Ifis".