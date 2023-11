Giudice della Serie A, un turno a cinque giocatori

Dopo le partite della decima giornata della Serie A di calcio il giudice sportivo ha comminato un turno di stop per cinque giocatori. Si tratta di Natan (Napoli), espulso per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Tra i giocatori non espulsi, fermati un turno Bani (Genoa), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Gyomber (Salernitana), per comportamento non regolamentare in campo; Maleh (Empoli), per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; Paredes (Roma), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.