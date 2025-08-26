Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Giudice Serie A, due turni allo juventino Cambiaso

Una giornata dovrà scontare Koné del Sassuolo

di Redazione Sport
26 agosto 2025
Una giornata dovrà scontare Koné del Sassuolo

Una giornata dovrà scontare Koné del Sassuolo

XWhatsAppPrint

Dopo la prima giornata del campionato di Serie A il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica allo juventino Andrea Cambiaso, "per avere, al 38' del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", ovvero il giocatore del Parma Lovik. Un turno dovrà scontare Koné, del Sassuolo, espulso per doppia ammonizione durante la partita con il Napoli.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia

Continua a leggere tutte le notizie di sport su