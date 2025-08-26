Giudice Serie A, due turni allo juventino Cambiaso
Una giornata dovrà scontare Koné del Sassuolo
Dopo la prima giornata del campionato di Serie A il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica allo juventino Andrea Cambiaso, "per avere, al 38' del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", ovvero il giocatore del Parma Lovik. Un turno dovrà scontare Koné, del Sassuolo, espulso per doppia ammonizione durante la partita con il Napoli.
