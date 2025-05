Giudice Serie A, due turni a Miranda del Bologna

Campionato già finito per Juan Miranda, del Bologna, espulso nel finale della partita di ieri a Firenze e squalificato per due turni dal giudice sportivo. Dovrà scontare una giornata (più ammenda di 15mila euro) Gimenez (Milan), a sua volta espulso nel match dell'Olimpico contro la Roma. Un turno di stop é stato deciso anche per Goldaniga (Como), Idzes (Venezia), Kristensen e Lovric (Udinese), Morente (Lecce).