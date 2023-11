Giudice sportivo serie B: sei i giocatori squalificati

Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alla 13/a giornata del campionato di serie B. Per due giornate starà fermo Fabio Abiuso del Modena, che era stato espulso per "aver rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Un turno di stop dovranno invece rispettare Hernani (Parma) e Bjarkason (Venezia), entrambi espulsi, e inoltre Branca (Cittadella), Caligara (Ascoli) e Marin (Pisa), che erano diffidati. Il giudice sportivo ha poi squalificato pe runa giornata il vice allenatore del Sudtirol, Nicolò Cherubin, e un tecnico del Cittadella, Manuel Marchiori. Tra le ammende alle società, il palermo dovrà versare seimila euro "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria e per lancio di una bottiglietta di plastica in campo".