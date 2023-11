Giulia applaudita, il calcio dice no alla violenza sulle donne

Un lungo applauso per ricordare Giulia e tutte le vittime di femminicidio. Di fronte alla violenza di genere non si può rimanere in silenzio: per questo la Figc ha promosso su tutti i campi di calcio prima delle partite del fine settimana, dalla Serie A ai campionati giovanili, un momento in cui le calciatrici, i calciatori e il pubblico possano condividere il ricordo di questa tragedia. Una condivisione rumorosa che vuole contribuire a rendere ancora più forte il grido di denuncia. "Uniamo la nostra voce al grido di tante donne vittime di violenza" - ha dichiarato il Presidente federale Gabriele Gravina - "la Figc e l'intero mondo del calcio vogliono fare la propria parte per contribuire all'eliminazione di questi orribili crimini e per costruire una vera cultura del rispetto, educando i giovani". "1-5-2-2. Ci sono tattiche che scrivono la storia. Altre che la cambiano" è il claim della campagna promossa dalla Federazione in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, e che ha visto protagonisti le calciatrici e i calciatori della Nazionale e i due commissari tecnici Luciano Spalletti e Andrea Soncin a sostegno dell'1522, il numero attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro-Dipartimento per le Pari Opportunità. Oggi e domani l'esterno dell'auditorium di Coverciano sarà inoltre illuminato di rosso. Prima delle gare di Serie A e Serie B Femminile, e prima del minuto in ricordo di tutte le vittime di femminicidio previsto su tutti i campi d'Italia, le due squadre, gli allenatori e gli arbitri poseranno per una foto di gruppo dietro il cartello #MAIPIÙ esposto al momento dell'allineamento prima di ogni partita. Ad allenatori e arbitri, inoltre, sarà applicato un adesivo raffigurante il numero 1522 e l'hashtag #MAIPIÙ. Come già accaduto in passato, i direttori di gara scenderanno in campo con un segno rosso sulla guancia simbolo della campagna.