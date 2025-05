Giulio Ciccone si ritira dal Giro d'Italia dopo una caduta

Giulio Ciccone si ritira dal Giro d'Italia. La caduta nella tappa di oggi ha avuto conseguenze ed il corridore abruzzese, in serata, con un post sui suoi profili social, ha annunciato che il suo Giro finisce qui. "Con il cuore a pezzi devo lasciare il Giro d'Italia - scrive l'abruzzese della Lidl-Trek - Una caduta e una lesione muscolare al quadricipite destro mi costringono a fermarmi qui. Fa male. Fa malissimo. Perché questa corsa l'ho preparata da novembre, con mesi di sacrifici, lontano da casa, lontano dagli affetti. Non solo miei, ma anche della mia famiglia, che ha condiviso ogni rinuncia, ogni allenamento, ogni sogno. Andare via così è la cosa più brutta. Ma questo è anche il bello e il brutto del nostro sport: si cade, ci si rialza". "Dispiace lasciare un gruppo fantastico così - ha aggiunto - il mio vero giro doveva ancora cominciare e noi eravamo pronti con tante belle idee nella testa per le tappe più dure. Grazie a chi mi ha supportato fino a qui, grazie a tutti i miei compagni di squadra che oggi mi hanno spinto fino al traguardo. Tornerò. Più forte".