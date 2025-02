Giuseppe Valditara: 890 milioni per palestre scolastiche contro dispersione e bullismo

"Lo sport è fondamentale per la crescita, per la formazione e per l'inclusione. E' fondamentale anche per combattere la dispersione scolastica perché motiva" e anche per questo "stiamo investendo 890 milioni di euro, la più alta cifra mai stanziata in Italia, per dotare la gran parte delle scuole italiane di palestre. Oltre a preparare una convenzione con gli enti locali per accordi che mettano a disposizione strutture sportive del territorio". Così Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito durante la presentazione della 32/a edizione di Volley Scuola al Salone d'onore del Coni.

Il ministro, poi, sottolinea come "la pallavolo è lo sport nel quale si uniscono valori fondamentali come il concetto di squadra e il rispetto dell'avversario". Infine un pensiero sull'importanza dello sport anche contro il bullismo perché questo lancia "messaggi positivi: "domani è la giornata contro il bullismo e lo sport presuppone solidarietà, amicizia, rispetto e lealtà. Esattamente il contrario del bullo che vede nell'altro un nemico", conclude.